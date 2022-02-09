«Главное — глаза на месте»: постройневшая Рудова в алом мини-платье с декольте покрасовалась на камеру

Наталья Рудов уже давно строит карьеру в киноиндустрии. Она снялась в десятках разных кинолент, но прославилась ее роль в сериале «Татьянин день».

Актриса уже не раз признавалась, что готова перевоплотиться в злодейку или другого интересного персонажа, но из-за миловидной внешности чаще всего ей приходится играть роковых красоток. К слову, в обычно жизни звезда также не боится выглядеть женственно.

Еще недавно Рудова мечтала поехать на море. Она красовалась в бикини дома, хвастаясь своей фигурой. Но вот уже несколько недель актриса проводит время на Бали. Она стала реже выходить на связь.

Но 9 февраля артистка не удержалась и запечатлела себя в новом наряде. Наталья покрасовалась в алом мини-платье с принтом. Она деликатно подчеркнула роскошный и загорелый бюст с помощью декольте.

«Главное — глаза на месте», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. В последнее время она регулярно работала над фигурой. Многие осыпали ее комплиментами. «Похудеть, классно!», «Ты просто космос», «Наталья! Похудели!», «Что осталось от былой роскоши», «Какая вы изящная», «Просто красотища», «Вся такая хрупкая», «Любуюсь вашей фигурой», «Ну до чего хороша», — прокомментировали пост подписчики.

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