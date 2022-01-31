Бикини на тесемках: Рудова удивила своей худобой, позируя на пляже

Наталья Рудова решила устроить отпуск и улетела на Бали. В своем инстаграме она делится свежими снимками, отмечая, как же хорошо быть там, где тепло. На этот раз Рудова нарядилась в бикини на тонких тесемках ярко-зеленого оттенка. Фанаты заметили, что их любимица сильно похудела.

«Очень худая! Где все формы? Красавица как всегда», — писали пользователи Сети.

Напомним, Рудова – большая поклонница физических упражнений, особенно кардиотренировок. Летом прошлого года она поставила перед собой цель – похудеть на шесть килограммов. Уже осенью Наталья похвасталась результатом, которого добилась буквально в течение нескольких месяцев.

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