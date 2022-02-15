Леди в алом: Лопырева в платье миди и серебристых босоножках повеселилась с подругами в Дубае

Телеведущая отпраздновала День всех влюбленных без мужа. Она предстала в компании подруг на праздничном вечере.

Виктория Лопырева в свое время стала обладательницей титула «Мисс Россия». Она в прошлом году отметила 38-летие. Примечательно, что блондинка может похвастаться стройной фигурой.

И это при том, что у нее уже подрастает сын Марк Лео. В последние два года Виктория почти не покидает Дубай. Лишь изредка она приезжает в Россию или устраивает себе отпуск в Майами.

Недавно Лопырева отметила день рождения наследника. Тогда к ней приехал муж Игорь Булатов. Он потерял высокую должность, но пока его редко можно увидеть в компании жены.

Вот и 14 февраля модель отпраздновала День всех влюбленных не с ним, а с подругами. Виктория славится своей женственностью. Она облачилась в алое платье миди. Наряд подчеркнул ее осиную талию и стройные ноги. Образ дополнили серебристые босоножки. Она соблюла дресс-код, так как все были в алом.

«Держу пари, мой День святого Валентина лучше, чем твой. Огромное спасибо удивительному хозяину», — написала звезда.

Лопырева повеселилась с подругами. она весь вечер наслаждалась изысканными блюдами в ресторане, где прошло праздничное мероприятие. Поклонники восхитились тем, как выглядит блонндинка. «Как всегда, великолепно выглядишь», «Девочки, вы красотки!», «Шикарное платье у вас Виктория, lady in red», «Какое классное платье на вас», «Тебе очень идет красный цвет», «Просто куколки», — прокомментировали пост подписчики.

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