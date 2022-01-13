Загорелые и счастливые: Лопырева в «рваных» джинсах клеш увиделась с Нюшей в Дубае

Модель после встречи с блогером Субханом Мамедовым в пустыне поужинала в компании певицы.

Виктория Лопырева является известной российской красавицей. Она в свое время стала обладательницей титула «Мисс Россия». Теперь блондинка организовывает фестивали, участвует в премиях и светских раутах.

Обычно Виктория много путешествует. У нее есть сын Марк Лео, рожденный от Игоря Булатова. Примечательно, что еще недавно она красовалась в Катаре, а теперь вернулась в Дубай, где проводить большую часть времени.

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12 января Лопырева приехала в пустыню. Компанию ей составил популярный молодой блогер Субо — Субхан Мамедов. Они оказались среди барханов, где гуляли верблюды.

Модель покормила животное батонами хлеба. Она устроила фотосессию в пустыне, облачившись в майку и джинсы клеш порванные в области коленок. Образ дополнили модные сланцы. Виктория прокатилась на «Ролс-Ройсе» блогера по жаркой пустыне.

А вот вечером звезда увиделась с певицей Нюшей, которая недавно стала мамой во второй раз. Теперь артистка растит не только дочку Симбу, но и сына. Они уже много лет дружат. Нюша предпочла провести время в Дубае до весны. Подруги поужинали вместе в ресторане.

Поклонники восхитились совместным фото двух знаменитостей. Многие отметили, что молодая мама хорошо выглядит. «Ой, кто тут», «Какие красотки», «Ну прям словно сестры», «Нюша дома не сидит, все гуляет», «Какие загорелые», «Вот это девчули», «Какая красивая Нюша! Только родила, а уже веселиться», — прокомментировали кадр подписчики.

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