Само совершенство: 38-летняя Лопырева предстала в мерцающем платье в пол на фотосессии

Виктория Лопырева является победительницей конкурсов красоты. В свое время она стала обладательницей титула «Мисс Россия». Блондинка потом смогла стать телеведущей и моделью.

После рождения сына Марка Лео она предпочитает жить в Дубае. При этом светская львица организовывает фестивали и много путешествует. Она недавно провела время в Катаре, где красовалась в силуэтных платьях и брючных костюмах.

А вот теперь Виктория предстала в вечернем образе. Она появилась на фотосессии в мерцающем платье в пол на тонких бретельках. Она дополнила образ крупными сережками.

Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и бронзовый загар. светская львица позировала перед камерой. Лопырева распустила волосы и сделала макияж с акцентом на губы. Она повернулась на камеру, показав всю красоту образа.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда. Многие адресовали ей комплименты. «Какая вы роскошная», «Просто принцесса», «Сияете как бриллиант», «Выглядите бесподобно», «Вот это женщина на миллион», «Такую сложно не заметить», «До чего хороша», «У вас идеальная фигура», «Платье завораживает, как и вы сама», «Это лучший наряд», — прокомментировали пост подписчики.

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