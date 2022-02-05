Даже муж приехал: Лопырева в мини-платье цвета сочной травы и на шпильках появилась на вечеринке сына

Победительница конкурсов красоты устроила праздник в тематике динозавров. Она собрала гостей на вилле в Дубае.

Виктория Лопырева является известной ростовской красавицей. Она в свое время носила корону в статусе «Мисс Россия». теперь Виктория часто участвует в фотосессиях и организовывает деловые и светские мероприятия.

Ее можно увидеть на красных дорожках и премиях. Но уже около двух лет она предпочитает жить в Дубае, лишь иногда посещая Россию или отдыхая на курортах.

5 февраля Лопырева организовала детскую вечеринку. Ее сыну Марку Лео исполнилось три года. Так как мальчик любит динозавров, то праздник был оформлен именно в этой тематике.

На мероприятие даже прилетел Игорь Булатов. Муж модели недавно лишился должности в правительстве Республики Коми. Виктория появилась на публике в силуэтном мини-платье цвета сочной травы и розовых босоножках на шпильке.

Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Она позаботилась, чтобы детям было весело. Они могли прыгать на батутах, плескаться в бассейне и играть с аниматорами в игры. Кульминацией праздника стал торт, на котором именинник задул свечки.

Поклонники и друзья поздравили мальчика. Много комплиментов получила и его мама. «Ваш маленький принц», «Какая вы роскошная», «Ох, вся семья снова вместе», «Викуля, у вас прекрасный сынок! Поздравляю!», «Какие вы милые», «С такой мамой не о чем переживать», «Ну длинноногая красотка», — стали писать пользователи Сети. Примечательно, что Нюша пропустила праздник, хоть тоже с детьми находится в ОАЭ.

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