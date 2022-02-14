«Я довольна»: Нюша в купальнике с декольте показала свою фигуру во всей красе после родов

Певица призналась, что ей еще есть над чем поработать. Но за два месяца она успела похудеть.

Анну Шурочкина, более известная как Нюша, выступает на сцене с малых лет. Она не скрывает, что ее продюсером был папа Владимир Шурочкин, бывший участник музыкального коллектива «Ласковый май».

Однако за последние годы жизнь артистки изменилась. Теперь она счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них подрастает дочка Симба. А в прошлом году звезда сделала паузу в карьере, так как снова стала мамой. В Дубае она родила сына.

Несколько месяцев Нюша провела в Арабских Эмиратах. Но теперь она устроила себе настоящий отпуск. Вместе с семьей певица прилетела на Мальдивы. Она долгое время носила наряды оверсайз, скрывая формы. Артистка устроила фотосессию на побережье. Она покрасовалась в мокром купальнике с глубоким декольте. Брюнетка была без макияжа. Она решила похвастаться своим преображением.

«Сегодня девичьи дела. Прошло два месяца после родов… Так выглядит моя фигура сейчас. Да, выбран удачный ракурс и есть над чем работать. Но я довольна скоростью восстановления! Я склонна к полноте, если не забочусь о своем теле, поэтому особенно приятно, что для восстановления формы я не „стрессую“, не сижу на диетах, не голодаю и выбираю осознанную нагрузку в свое удовольствие», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. «Отлично выглядишь, Ню», «Какая красотка! Фигура — топ!», «Просто космически восхитительна», «Прекрасно выглядите!», «Без макияжа вообще другой человек», «Восхитила фигурой, но не лицом», — прокомментировали пост подписчики.

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