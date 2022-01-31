«У сына такой взгляд!»: Нюша показала, как дети заснули на папе во время прогулки по океанариуму

Певица призналась, что дочка Симба осталась в восторге от увиденного. Но в конце дня все дети утомились. Звезда поделилась семейными кадрами.

Нюша является одной из самых популярных исполнительниц в России. Уже в подростковом возрасте она много гастролировала. Певица выпускала один хит за другим. Но теперь большую часть времени артистка посвящает семье.

После свадьбы с Игорем Сивовым у нее родилась дочка Симба. А в прошлом году она объявила о второй беременности. Певица приехала в Дубай, где родила сына.

Примечательно, что пара решила до весны остаться в ОАЭ. К ним также приехали родные, чтобы помогать с детьми. Нюша не только там отдыхает и загорает, но и часто посещает разные места.

Недавно супруги перебрались в Абу-Даби и успели посетить знаменитую мечеть шейха Зайда. А вот теперь артистка решила показать детям океанариум. Она поделилась кадрами, на которых Симба в пышном платье и джинсовой куртке наблюдает за морскими обитателями.

В конце дня все так устали, что дочка забралась к Сивову на ручки и уснула. У него также была сумка-кенгуру, в которой находился сын. Малыш вскоре тоже заснул.

«Конец рабочего дня!» — отметила Нюша. «У сына такой взгляд!» — признался Игорь. «Дети решили заснуть на папе», — резюмировала звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Вчера были в океанариуме и он, как и все в ОАЭ, поражает своими масштабами. Симбусе очень понравилось, она вообще любит все, что связано с морем и океаном. Поэтому мы тут были ооооочень долго», — пояснила певица.

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