Не скрыла прелести: Нюша в мокром купальнике сразила поклонников

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она теперь делится воспоминаниями про первые гастроли и нахлынувшую популярность. Теперь певица продолжает выступать, но уже не делает себе такой плотный график.

Она предпочитает уделять время семье и отдыху. Отметим, что у нее уже есть дочка Симба, а всего полтора месяца назад она стала мамой во второй раз. У звезды растет сын.

Если рожать Нюша решила с Дубае, то свой отпуск теперь она проводит на Мальдивах. Муж Игорь Сивов помогает ей приглядывать за наследниками. Артистка успевает кататься на яхте и устраивать фотосессии на пляже.

На этот раз она покрасовалась в бикини с глубоким декольте. С мокрых волос капала вода. Певица без макияжа грациозно позировала перед камерой.

Нюша в намокшем купальнике восхитила поклонников. Многие отметили, что после родов певица похорошела. «Вот это роковая красотка», «Прям русалка», «Какие изящные формы», «Декольте такое, что слов нет», «Ох, как мамочка хороша», «А тебе идет! Поправилась и похорошела», «Правильный купальник», «Ну прям сразила», «Какая у вас фигурка, ох», — стали писать пользователи Сети.

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