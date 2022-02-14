«Идеальная форма сердца»: Клава Кока в алом бикини засветила округлые прелести в День влюбленных

Певица в особенный день решила поделиться своей валентинкой.

Клава Кока уже несколько лет штурмует российский шоу-бизнес. Она стала выпускать один хит за другим. Певица не раз участвовала в телевизионных шоу. Примечательно, что некоторые судьи ее критиковали.

Но уже на кастинге-шоу «Молодая кровь» с ней подписал контракт крупный лейбл. Теперь с артисткой работают много имениты звезды. Так недавно она выпустил трек с Александром Реввой.

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Лишь одно печалит Клаву. Пока она не встретила свою любовь. Певица признавалась, что порой покупает наряды и ей хочется покрасоваться в них перед бойфрендом.

Но пока она наряжается для себя. 14 февраля блондинка поделилась кадрами с отдыха на Мальдивах. Она решила показать снимки, которые раньше не публиковала. Кока в алом мини-бикини на завязках блеснула своими округлыми формами.

«Эта валентинка для тебя! С праздником, родные! Я кое-что для вас приготовила» — написала звезда.

Поклонники осыпали комплиментами артистку. Многие отметили, что у нее идеальная фигура. «Какая ты восхитительная», «Божечки, какая же ты красивая», «Фотки с отдыха — самые любимые», «Как идет алый цвет», «Любовь — это находиться в твоих объятиях», «Ты такая лапочка», «Идеальная форма сердца», «Господи, какая ты невероятно красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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