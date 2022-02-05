Нежнее нежного: Клава Кока в белоснежном платье-зефирке прокатилась на коне по пляжу

Певица приняла участие в романтической съемке. Она призналась, что в восторге от результата.

Клава Кока является одной из самых успешных молодых певиц в России. Она за последние несколько лет смогла не только выпустить хиты, но и спеть с дуэтом с именитыми персонами.

Все чаще ее приглашают на премии и фестивали. Этой зимой она успела отдохнуть в Куршевеле, а также провести время на Мальдивах с мамой. Более того, звезда записала новый трек с Александром Реввой.

Многие поклонники любят Клаву и за ее любовь к экспериментам. Она часто красит волосы и носит смелые наряды. На этот раз певица поделилась кадрами из Дубая, где устроила съемку на побережье.

Она облачилась в белое платье-зефирку и кроссовки. Она подчеркнула свой бронзовый загар. Кока прокатилась на белоснежном коне по пляжу. Она показала красоту своих женственных ног.

«Осталось только принца найти», — написала звезда.

Однако с ней катался на лошадях Александр Ревва. Оказалось, что кадры были сделали ради клипа. Поклонники пришли в восторг от ее нежного образа. «Господи, Клава, какая же ты красивая», «Ой, ну какая красота, так и чувствуется от вас легкость и женственность!», «Клавдия Вадимовна, вы с какого бала сбежали? Где ваши туфельки?», «Ну что за ангел с небес к нам спустился, тебя там наверно потеряли», — прокомментировали пост подписчики.

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