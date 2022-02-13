Как у Ольги Бузовой: Клава Кока в канареечной шубке Philipp Plein с граффити отметилась на шопинге

Клава Кока является известной певицей. Она уже несколько лет строит карьеру на сцене. Примечательно, что блондинка также стала блогером. За последние годы ей удалось добиться признания.

Недавно она спела дуэтом с Александром Реввой. Артистка не скрывает, что хорошо зарабатывает. Только в этом году она побывала в Дубае, Куршевеле, на Мальдивах и в Дании. А накануне звезда совершила весомую покупку.

Клава отметила, что уже приобретала недвижимость. На этот раз она приехала в офис продаж, где приобрела квартиру, о которой давно мечтала. Певица похвасталась, что у нее будет высокий этаж, панорамные окна и вид на реку. Первым артистку с покупкой поздравил ее папа. Примечательно, что она едва сдерживала радостные эмоции.

Кока покрасовалась в широких брюках и модных ботинках на тракторной подошве. Изюминкой образа стала канареечная шуба Philipp Plein с граффити. Примечательно, что такая же шуба есть у Леры Кудрявцевой и Ольги Бузовой.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили комплиментами ее яркий зимний аутфит. «Какая классная», «Просто чудо», «Клава, вот это шубка», «Очень красивая», «Очень мило», «Крутая, а шубка прям в твоем стиле», «Надо же, вы скоро будете задавать тренды», «Эта шуба прям топчик», «Боюсь представить, сколько стоит такой наряд!», «Поздравляю с покупкой» — стали писать пользователи Сети.

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