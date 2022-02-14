С новой прической: Бузова в леопардовом мини-платье с многослойной юбкой устроила танцы на камеру

Телеведущая провела День святого Валентина на работе. Однако она нашла силы, чтобы снять видео.

Ольга Бузова уже давно стала популярной телеведущей. Она предпочитает удивлять поклонников своими нарядами и поступками. Благодаря шоу «Дом-2» она не боится постоянно быть под прицелом камер.

Артистка уже показывала радость и слезы поклонникам. В этом году она отдыхала в Куршевеле и праздновала день рождения в Сочи. Теперь звезда находится в Африке, где снимается в новом сезоне шоу.

Недавно Ольга похвасталась тем, что похудела. Она старается хорошо выглядеть. Примечательно, что телеведущая без стеснения носит шорты и юбки. Она также экспериментирует с имиджем.

На этот раз артистка облачилась в леопардовое мини-платье с многослойной пышной юбкой. Наряд с открытыми плечами скрыл изъяны ее фигуры и подчеркнул стройные ноги. Бузова также надела сланцы.

Она показала короткую прическу с мелкими афро-кудряшками. Артистка стала задорно танцевать на камеру. Позже она поздравила поклонников с Днем святого Валентина. На этот раз праздник Ольга отмечает на съемках.

Поклонники посчитали, что у нее получился яркий образ. «Какая классная», «Макароны на голове», «Ну прям африканская девочка», «Стильно получилось, тебе так идет», «Оля, ну ты хорошенькая», «Мужчины не хватает рядом», «Миленькая очень», — стали писать пользователи Сети.

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