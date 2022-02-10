С акцентом на талию: Бузова в мини-юбке цвета «взбесившейся Барби» и пудровых ботинках устроила танцы

Ольга Бузова уже давно строит карьеру телеведущей. Она также больше пяти лет выступает на сцене в качестве певицы. Ольга не боится открывать в себе новые таланты. Пока ей не везет только в личной жизни.

После расставания с блогером Давой она решила больше времени уделять себе. Теперь телеведущая регулярно путешествует. Она также старается уделять внимание своей внешности.

Если еще недавно многие поклонники упрекали Ольгу за то, что она поправилась, то теперь она постройнела и носит женственные летние образы. В феврале телеведущая приехала в Африку.

Там она снимается во втором сезоне шоу «Звезды в Африке» с Михаилом Галустяном. Ранее она носила мини-шорты, а теперь решила покрасоваться в костюме цвета «взбесившейся Барби». Бузова устроила танцы в топе с рукавами-фонариками и силуэтной юбке. Пудровые ботинки на шнуровке дополнили лук.

Артистка распустила локоны. Она стала позировать у зеркала, подчеркнув загорелые и стройные ноги. Поклонники стали осыпать ее комплиментами.

«Цвет просто пушка! Кукла Барби», «Фигурка — класс», «Стильно», «Оля, ты очень красивая», «Наряд смотрится роскошно», «Безумно хорошенькая», «Мне нравится ваш наряд», «Постройнела! Талия теперь есть», «Ножки выглядят изумительно», «Красиво, хоть и короткая юбка», — стали писать пользователи Сети.

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