Волосы до талии: Бузова покрасовалась в мини-шортах и с хвостиками-«пузыриками» в Африке

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже больше 10 лет работает на телевидении. Однако проект «Дом-2», который сделал ее знаменитой, артистка покинула. Теперь она снимается в новых шоу и передачах.

Более того, блондинка стала чаще устраивать себе путешествия. Этот год она начала с поездок к Куршевель и Сочи. А теперь звезда снимается в Африке, куда приехала уже во второй раз.

Даже на работе Ольга предпочитает каждый день менять образы. С собой она взяла множество чемоданов с нарядами. Более того, телеведущая экспериментирует с имиджем. Недавно она продемонстрировала челку-шторку.

А теперь артистке приглянулась прическа, которую можно было увидеть на подиумах в рамках Недели моды. Бузова покрасовалась в топе цвета «Тиффани» и джинсовых мини-шортах. Ей нарастили локоны, которые заплели в так называемые хвостики-«пузырики».

Телеведущая показала стройные и загорелые ноги. Она решила позировать у зеркала, так как кадрами со съемок пока не делится, чтобы сохранить интригу. Поклонники восхитились ее прической.

«Вот это образ! Прям Барби», «Классные хвостики», «Так выглядишь на 15 лет», «Просто девочка», «Оля, ну вот твой стиль, все при тебе», «Прическа отличная, длинные волосы тебе идут», «Красота чистой воды», «Шортики сидят идеально», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале