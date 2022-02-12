Вот это мамасита: Нюша в рубашке оверсайз не скрыла пополневшие формы на прогулке с дочкой

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она привыкла к вниманию окружающих. Обычно певица регулярно ездит на гастроли. Однако на этот раз она устроила себе длительный перерыв. Артистка поставила на первое место семью.

Уже давно она счастлива в браке с Игорем Сивовым. Они растят дочку Симбу. А в конце прошлого года звезда стала мамой во второй раз. У нее теперь растет сын, чье имя она скрывает.

Если первое время Нюша была в Арабских Эмиратах, то теперь устроила себе отпуск. Она прилетела на Мальдивы, где проводит время с семьей. Накануне певица устроила фотосессию в купальнике.

Теперь она решила покрасоваться с наследницей на яхте. Они отправились в открытый океан, чтобы увидеть дельфинов. Сивов заснял жену в рубашке оверсайз и джинсовых шортах. Артистка не скрыла свои загорелые ноги.

Симба в костюме с салатовыми шортами наблюдала за дельфинами, которые плескались в воде. А вот вечером Нюша запечатлелась с дочкой у бассейна. Девочка уже была в розовом льняном платье. Она позировала с мамой, кривляясь на камеру.

«Какая вы красивая», «Как-то очень открыто, все видно», «Опять оверсайз? Так сильно испортили фигуру?», «Симба очень милая», «Красота, такая загорелая», «Просто прелесть», «Просто чудесные девочки», «Молодая мама хвастается прелестями», «Позу можно было выбрать приличнее», — прокомментировали пост подписчики.

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