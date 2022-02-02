«Как нас поразила Симбуся»: Нюша с дочкой и крохой-сыном, облаченным в шапочку, появилась в зоопарке Абу-Даби

Нюша является известной певицей. Она уже давно выступает на сцене. Примечательно, что у артистки в последнее время поменялись приоритеты. Она стала больше времени посвящать семье. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым.

После рождения дочки они стали жить в большом доме в Москве. Но уже больше полугода звезда находится в ОАЭ вместе с родными. Там она родила сына незадолго до Нового года.

Если первое время Нюша находилась в Дубае, то теперь она уже перебралась в Абу-Даби. Певица насыщенно проводит время. Она предпочитает водить детей в необычные места. Они уже видели океанариум.

Очередной день звездная семья провела в зоопарке. На этот раз артистка решила облачиться в джоггеры и рубашку в клетку. В одном стиле с ней была одета маленькая Симба. А вот в специальной сумке-кенгуру был кроха-сын певицы, облаченный в пятнистую шапочку.

«Провели его в Зоопарке Абу Даби, где очень близко познакомились со многими животными. А как нас поразила Симбуся… Не заинтересованность во всем вокруг просто безгранична. Сегодня она внимательно наблюдала за каждым животным, просила рассказать интересные факты о них и прочитать, что написано на табличках», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательными семейными кадрами. Многие одарили их комплиментами. «Какие вы счастливые», «Как классно, что малыш всегда с вами», «Сколько эмоций», «Нюшая такая милая», «Симба с мамой прям оделась в одном стиле», «Сынок такой крохотный», — стали писать пользователи Сети.

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