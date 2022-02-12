«А формы налились»: Нюша в намокшем купальнике блеснула роскошным декольте на пляже

Нюша давно стала популярной исполнительницей. Уже в юности у нее были гастроли по всей стране. Она признавалась, что очень уставала. Но тогда певица стала известной и богатой.

В последние годы она больше времени уделят родным. В прошлом году артистка уехала в Дубай, где провела больше полугода с мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой. Она ждала ребенка. Накануне Нового года звезда родила сына.

Лишь месяц Нюша решила отдохнуть. Она переместилась в Абу-Даби, где много гуляла. Теперь певица устроила себе настоящий отпуск на Мальдивах. Примечательно, что она прятала фигуру под нарядами оверсайз.

Но накануне артистка устроила фотосессию в купальнике. Она без стеснения позировала а пляже. Молодая мама показала, как преобразилась ее фигура. Она продемонстрировала роскошное декольте.

Певица только искупалась, поэтому волосы и монокини были мокрыми. Она покрасовалась на камеру. Поклонники заметили, Нюша поправилась. Но многие осыпали ее комплиментами. «Какая красота», «Грудь стала роскошной», «Нюша, ты прям мамасита», «Кайфовые кадры», «А девочка похорошела», «А формы налились», «Раздобрела как», — прокомментировали пост подписчики.

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