Едва прикрыла формы: Нюша в платье-рубашке оверсайз блеснула загорелыми прелестями на Мальдивах

Нюша давно стала популярной певицей. Она предпочитает давать концерты и снимать клипы, но большую часть времени посвящает семье. Уже давно артистка счастлива в браке с Игорем Сивовым.

У пары подрастает дочка Симба. А в прошлом году Нюша объявила о второй беременности. Более того, она решила рожать в Дубае, куда прилетела весной. А малыш появился на свет незадолго до Нового года.

Пока Нюша не спешит возвращаться на сцену. Она предпочитает отдыхать и посвящать себя сыну. Но при этом певица путешествует. Она уже длилась кадрами из Абу-Даби, а теперь прилетела на Мальдивы.

Примечательно, что Игорь запечатлел свою жену в платье-рубашке оверсайз в полоску. Она не стала скрывать загорелые ноги. Артистка прогуливалась за ручку с дочкой. При этом у нее были мокрые волосы. Звезда решила отправиться покушать.

Маленькая Симба была в розовом платье. Малышка общалась с мамой. Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Но многие заметили, что она после родов скрывает область живота. «Как беременная ходила, так все такое было облегающее, а теперь только свободное», «Такие милые кадры», «Ню поправилась, но так хорошо тебе», «Влажные волосы, а фото в купальнике нет», «Такое свободное платье, но фигурка-то видна», — стали писать пользователи Сети.

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