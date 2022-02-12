«Такая домашняя»: 40-летняя Брежнева в одном халате прикрыла прелести

Вера Брежнева является известной певицей. Она продолжает строить карьеру на сцене. Во всем ее поддерживает муж Константин Меладзе. Недавно артистка отпраздновала свой юбилей.

Примечательно, что она решила собрать друзей и родных в Киеве. На вечеринке Вера в белоснежном платье танцевала и веселилась. Муж сделал для нее сюрприз — спел на публике песню. Примечательно, что звезда привыкла всегда выглядеть безупречно.

Но накануне Брежнева отправилась в Варшаву. Весь день она провела в отеле, где смогла отдохнуть и расслабиться. Певица запечатлелась обнаженной в одном халате.

При этом она была без макияжа и укладки. Артистка решила покрасоваться после СПА. Она не постеснялась показать свою природную красоту. Вера решилась блеснуть изящными щиколотками. Оа также была в сланцах.

«СПА мне тоже очень понравилось», — призналась блондинка.

Поклонникам редко удается увидеть Брежневу в домашнем луке. Многие одарили 40-летнюю звезду комплиментами. «Какая ты милая», «Очень нежная», «Такая девочка», «Верочка, всегда само совершенство», «Ну просто цветочек», «Хорошенькая», «Выглядит сногсшибательно», «Ну такая домашняя», «Просто прелестница», «Костику повезло с вами», «Вдохновение. Такая домашняя», — прокомментировали пост подписчики.

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