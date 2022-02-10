«Прям роскошно!»: экс-пассия Харламов в струящейся юбке плиссе и жакете появилась в театре

Екатерина Ковальчук является известной актрисой. Она давно строит карьеру в кино, но прославила е роль в сериале «Гусар». Там Екатерина встретила Гарика Харламова, который только развелся с Кристиной Асмус.

Сначала появились слухи, что у юмориста роман с коллегой, а вскоре пара уже не скрывала чувств друг к другу. Они вместе появлялись на публике. Однако в начале этого года поклонники заметили, что влюбленные стали холоднее относится друг к другу.

Ковальчук даже отдыхать на Кубу поехала в одиночестве. Она решила провести время без Харламова. Но даже вернувшись в Москву, актриса продолжила появляться на публике без Гарика.

Вскоре стало известно, что они расстались. О личной жизни артистка отказывается говорить. Недавно она отметилась в пальто и платке на прогулке А вот 10 февраля Екатерина отправилась в театр имени А. С. Пушкина на премьеру спектакля «Мадам Рубинштейн».

На красной дорожке актриса предстала в струящейся белой юбке плиссе и черном жакете. Водолазка с цепочкой и трендовые ботинки завершили лук.

«Вот так прям роскошно!» — заявил один из фотографов.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие посчитали, что она похорошела. «Какая вы красивая!», «Невероятная красотка», «Какой женственный образ», «Юбка смотрится изумительно», «А где Гарик?», «Почему снова одна?», «Такая вы хорошенькая», «Словно светитесь изнутри», — прокомментировали кадры подписчики.

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