Уже с другим: экс-пассия Харламова в черном мини-платье и ботфортах вышла в свет с молодым актером

Екатерина Ковальчук появилась на премьере комедии «Непослушник» уже не с Гариком Харламовым, а со звездой фильма «Кухня. Война за отель».

Гарик Харламов длительное время состоял в браке с Кристиной Асмус. Но в 2020 году они развелись. даже ради дочки Анастасии супруги не стали сохранять брак. Вскоре юморист стал появляться на публике с Екатериной Ковальчук.

Поклонники сразу заподозрили, что он закрутил роман с коллегой по сериалу «Гусар». Если сначала они ничего не комментировали, то потом уже вместе появлялись на красных дорожках.

Однако недавно Ковальчук одна отдохнула на Кубе. А по возращению ни разу не поделилась фото с Гариком. Вскоре в Сети появились слухи, что они расстались.

И вот 1 февраля актриса отправилась на премьеру комедии «Непослушник» в компании молодого кавалера. Она предстала в черном мини-платье и ботфортах на грубой подошве. Примечательно, что Екатерина позировала только со спутником.

Им оказался Владислав Ценев. Он не только играет в театре, но и снимается в кино. Многие его видели в продолжении комедийного сериала «Кухня» — «Война за отель».

Поклонники отметили, что Ковальчук хорошо выглядит. Многие одарили ее комплиментами. Некоторые посчитали, что она гармонично смотрится с 26-летним коллегой. Однако пока остается тайной, связывают ли их романтические отношения.

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