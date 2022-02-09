Снова одна: экс-пассия Харламова в брюках-бананах и трендовых ботинках вышла на красную дорожку

Екатерина Ковальчук является известной актрисой. Она уже длительное время снимается в кино. Однако некоторое время назад к ней пришла слава. Она сыграла одну из главных ролей в сериале «Гусар», где и повстречала Гарика Харламова.

Тогда юморист только развелся с Кристиной Асмус. Примечательно, что между ними вспыхнули чувства, но первое время влюбленные их скрывали.

Однако в 2021 году Екатерина несколько раз появлялась на публике с Гариком, а также делилась кадрами с ним. Но недавно появились слухи, что они расстались.

Актриса не только в одиночестве отдохнула на Кубе, но и теперь в одиночестве посещает светские рауты. На тему личной жизнь она предпочитает не говорить. Накануне Ковальчук предстала на красной дорожке в кинотеатре. Она посетила премьеру фильма «Однажды в пустыне».

На публике актриса позировала в брюках-бананах цвета хаки и белой блузке с открытой спиной и рукавами-буфами. Образ дополнили ботинки на тракторной подошве молочного оттенка. Фотографы даже попросили ее повернуться спиной к камере, чтобы заснять ее тонкую талию и изящную спину.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ковальчук. Многие адресовали ей комплименты. «Какая красивая», «Очень милая девушка», «Если Гаррик вас упустил, то это беда», «Безумно стильная», «Никакого пафоса», «Любо дорого смотреть», «Ботинки крутые», «Фигурка просто идеальная», «Девочка такая, стиляга», — стали писать пользователи Сети.

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