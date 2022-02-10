«Нереальная фигура!»: Боня в миниатюрном бикини на завязках похвасталась результатами тренировок

Телеведущая решила открыть пляжный сезон вслед за Ольгой Бузовой. Она показала фигуру без фотошопа и фильтров, чем привлекла к себе внимание.

Виктория Боня уже давно не живет в Москве. Она прославилась после участия в шоу «Дом-2». Примечательно, что одно время Виктория работала телеведущей, но потом решила открыть свой бизнес и стала бьюти-блогером.

Она дает советы по макияжу и знает, как поддерживать свою молодость. В последние годы светская львица также много внимания уделяла фигуре. Она регулярно посещала спортзал.

После недавнего конфликта с Ксенией Собчак, которая сделала свой вывод, увидев постройневшую экс-звезду «Дома-2», Боня решила показать свои формы без фотошопа и фильтров. Она проводит время в Монако с новым возлюбленным.

На террасе светская львица решила позагорать в белоснежном мини-бикини на тесемках. Она блеснула загорелыми и рельефными округлостями фигуры.

«А мы с Ольгой Бузовой продолжаем радовать вас новыми фотками в купальниках, первыми открыв этот пляжный сезон. Еще один день без фотошопа и фильтров наполняет контент моей страницы», — написала звезда.

Однако некоторых поклонников смутил ее вид. Виктория поспешила объяснить, почему надела такое миниатюрное бикини.

«Трусики какие-то необычные, что о них в новостях пишут. Девчонки, это трусики для загара. Вы же не хотите, чтобы до сюда была белое все? Поэтому в таких я, конечно, на пляж не выйду», — оправдалась она.

Поклонники и друзья осыпали ее комплиментами. «Ты так круто просушилась», — заявил стилист Павел Шефф. «Это что за красотка! Викуся, ты просто роскошная! Нереальная фигура!», «Как же это круто видеть результат труда и тренировок», «Виден труд! Фигурка шикарная!» — прокомментировали пост подписчики.

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