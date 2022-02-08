Точно удивитесь! Боня показала лицо и фигуру без фотошопа и фильтров

Телеведущая продемонстрировала красоту своих форм. После выпадов Ксении Собчак в свой адрес, она решила похвастаться красотой.

Виктория Боня является известной светской львицей. Она уже давно покинула «Дом-2» и наслаждается светской жизнью. Примечательно, что Виктория живет в Монако, где любит щеголять по побережью в трендовых нарядах.

Она рассталась с миллионером Алексом Смерфитом, но мечтает о семье. Не удивительно, что звезда тщательно следит за своей фигурой и даже ведет свой блог о поддержании красоты и молодости.

Недавно у Бони возник конфликт с Ксенией Собчак, которая высказалась о том, как звезда телестройки похудела. После слов знаменитой блондинки Виктория нашла, чем ей ответить. А теперь она также засняла себя без фотошопа и фильтров. Сначала звезда запечатлелась в широких брюках и джинсовой куртке. Она показала свою лицо и похвасталась стальным прессом.

«Я так помолодела, что решила больше не пользоваться фотошопом, так хочется живых лиц в Инстаграме. Нет, я не кидаю камень ни в чей огород, просто сейчас именно такой настроение», — заявила Боня.

Она также запечатлела себя в купальнике, показав фигуру во всей красе. Светская львица старается ходить в спортзал, чтобы поддерживать себя в форме. Многие удивились тому, как она выглядит в 42 года.

«Ну что за красота», «Викуся и ты и раньше шикарно выглядела! А теперь просто сияешь изнутри», «Лучше естественность! Все с этим фильтром становятся на одно лицо!», «Какой роскошный пресс», «Вы выглядите бомбически», «Фигура просто супер», — стали писать подписчики.

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