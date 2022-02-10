«Узнали его по ушам»: Боня покрасовалась в ресторане со своим новым возлюбленным

Телеведущая еще в 2021 году объявила о помолвке, но лишь спустя три месяца решила поделиться снимками с избранником.

Виктория Боня прославилась после участи в шоу «Дом-2». Она не скрывает, что вскоре разбогатела. Виктория стала работать моделью и вести свой блог. Более того, она переехала жить в Монако.

Несколько лет светская львица строила отношения с миллионером Алексом Смерфитом и даже родила от него дочку Анджелину. Однако свадьбу они так и не сыграли. После этого звезда долго не могла найти достойного мужчину.

В интервью Боня не раз говорила, что мечтает родить еще детей и создать настоящую семью. И в прошлом году она призналась, что ее сердце не свободно. А незадолго до Нового года бизнесвумен похвасталась помолвочным кольцом.

Лишь накануне она решилась впервые показать своего избранника. Виктория покрасовалась с ним в ресторане. Однако его лицо она скрыла, а также утаила его имя.

Поклонники отметили, что она выглядит счастливой. Также многие стали пытаться угадать, кто этот таинственный незнакомец.

«Я ржу с ваших комментариев, что вы узнали его по ушам», — призналась звезда.

Не раз Боня проводила время с теннисистом Маратом Сафиным. Фанаты заподозрили, что это может быть он. Однако показ светская львица предпочитает хранить интригу. Она не раз обжигалась в отношениях, поэтому старается не придавать личную жизнь публичности. К слову, пока неизвестно, как дочка относится к избраннику своей мамы.

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