«Идеальные формы»: Боня запечатлелась в ванной комнате, сразив поклонников

Телеведущая не побоялась показать себя во всей красе.

Виктория Боня является бывшей звездой «Дома-2». Сначала она строила карьеру телеведущей, но потом смогла стать не только моделью, но и бьюти-блогером. Уже длительное время светская львица живет в Монако.

Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями на роскошных курортах. Виктория может похвастаться не только моложавым видом, но и стройной фигурой, которую любит подчеркивать с помощью нарядов.

Примечательно, что Боня в прошлом году похвасталась помолвочным кольцом. Однако она скрывает имя избранника. Более того, светская львица продолжает делиться пикантными фото.

На этот раз она предпочла запечатлеться в ванной комнате. Боня распахнула шелковую рубашку нежно-розового цвета. Она показала свою фигуру в нижнем белье. При этом звезда была с полотенцем на голове.

«Дело было вечером, делать было нечего. Как-то так», — написала она.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Боня. Многое адресовали комплименты 42-летней бизнеследи. «Шикарная фигура», «Ох, какая вы роскошная», «На ночь такое выставить, теперь не уснуть», «Идеальные формы», «Виктория, а макияж не смыли?», «Животик такой плоский», «Просто безупречная фигурка», «Виктория, вы не перестаете восхищать», — прокомментировали пост подписчики.

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