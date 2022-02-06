«Увлеклась коньками»: Боня засняла подросшую дочку в лиловых брюках и худи на прогулке в Монако

Бывшая звезда «Дома-2» провела время с наследницей после отпуска.

Виктория Боня является известной телеведущей. Она также развивается как бьюти-блогер после того, как ушла из шоу «Дом-2». Уже давно Виктория живет в Монако, где у нее есть квартира с видом на побережье.

Там она растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. После расставания звезда поддерживает дружеские отношения с экс-возлюбленным и даже проводит с ним праздники.

Обычно она часто выходит в свет и наряжается. Недавно Боня устроила себе отпуск в Куршевеле, а потом путешествовала по Италии. Оказавшись дома она провела время с наследницей.

Светская львица отправилась с ей на каток. Девятилетняя девочка была в лиловых брюках и худи. Она распустила волосы. Одна прядка была высветлена. Виктория призналась, что дочка увлеклась фигурным катанием.

«Как они такие прыжки делают?» — удивилась Анджелина. «Ну это профессионалы, доченька. Надо сначала коньки купить. Надо в спортзале тренироваться. ты сначала на суше прыгнуть должна также, а потом на коньках», — пояснила Виктория. «Дочка увлеклась коньками», — написала она.

Потом мама с дочкой покатались на льду. Поклонники удивились тому, как повзрослела наследница Бони. «Какая она красивая», «Хороший вид спорта», «У вас не дочка, а куколка», «Анджелина чудесная», «Как она на вас похожа», «Высокая стала и модная», «Классно, так она выглядит по-современному», — стали писать пользователи Сети.

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