Монокини цвета океана: 47-летняя Рудковская показала аккуратную фигурку в фантазийном купальнике

Яна Рудковская улетела на Мальдивы наслаждаться солнцем и безбрежным голубым океаном.
Примечательно, что для своего отпуска продюсер выбрала купальник под цвет морской воды и неба. Фантазийная модель с полупрозрачными вставками подчеркнула аккуратную стройную фигуру 47-летней жены фигуриста Евгения Плющенко.
Яна Рудковская, появляясь на пляже, также позаботилась о стильных аксессуарах, надев в тон монокини очки от солнца.
«Ты мега!» — не смогла сдержать эмоций Ольга Бузова, восхитившись Яной Рудковской в комментариях ее микроблога.
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