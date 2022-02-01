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Монокини цвета океана: 47-летняя Рудковская показала аккуратную фигурку в фантазийном купальнике

Продюсер вызвала искреннее восхищение у Ольги Бузовой.

Монокини цвета океана: 47-летняя Рудковская показала аккуратную фигурку в фантазийном купальнике
Яна Рудковская. Фото: Global look press.

Яна Рудковская улетела на Мальдивы наслаждаться солнцем и безбрежным голубым океаном.

Примечательно, что для своего отпуска продюсер выбрала купальник под цвет морской воды и неба. Фантазийная модель с полупрозрачными вставками подчеркнула аккуратную стройную фигуру 47-летней жены фигуриста Евгения Плющенко.

Яна Рудковская, появляясь на пляже, также позаботилась о стильных аксессуарах, надев в тон монокини очки от солнца.

Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

«Ты мега!» — не смогла сдержать эмоций Ольга Бузова, восхитившись Яной Рудковской в комментариях ее микроблога.

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