Монокини цвета океана: 47-летняя Рудковская показала аккуратную фигурку в фантазийном купальнике

Яна Рудковская улетела на Мальдивы наслаждаться солнцем и безбрежным голубым океаном.

больше по теме «Мощь!»: дочь Шукшиной в лосинах с черепами поиграла накаченными бицепсами на публику Анна Трегубенко всерьез увлеклась бодибилдингом.

Примечательно, что для своего отпуска продюсер выбрала купальник под цвет морской воды и неба. Фантазийная модель с полупрозрачными вставками подчеркнула аккуратную стройную фигуру 47-летней жены фигуриста Евгения Плющенко.

Яна Рудковская, появляясь на пляже, также позаботилась о стильных аксессуарах, надев в тон монокини очки от солнца.

«Ты мега!» — не смогла сдержать эмоций Ольга Бузова, восхитившись Яной Рудковской в комментариях ее микроблога.

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