«Привлекла внимание»: Рудковская в леопардовом купальнике любимого дизайнера блеснула точеной фигурой

Яна Рудковская знаменита в светских кругах. Она уже давно является продюсером Димы Билана. Более того, Яна во всем помогает мужу Евгению Плющенко.

Так как она хорошо зарабатывает, то регулярно покупает дорогостоящие наряды, устраивает светские приемы и сама посещает красные дорожки. Поклонники привыкли видеть ее в роскошных вечерних платьях. А теперь звезда приехала отдыхать на Мальдивы.

На знаменитом курорте этой зимой уже побывали Юлия Барановская, Клава Кока и Вера Брежнева. На этот раз она решила поделиться кадрами с побережья.

Яна облачилась в прозрачный леопардовый купальник неонового цвета своего любимого дизайнера Натальи Ким. Она повязала на бедра парео в тон, но потом его сняла. Рудковская покрасовалась в монокини, демонстрируя стройные ноги.

«Добро пожаловать в рай», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Плющенко в 47 лет. Друзья тоже одарили ее комплиментами. «Пантера», — заявила Виктория Боня. «Прелесть купальник просто», «Как красиво», «Привлекла внимание», «А нога 45-й?», «Вид просто шикарный, а купальник бомба», «Красивая фигура», «Достойно выглядит в свои годы», «Роскошно, что сказать еще», — прокомментировали пост подписчики.

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