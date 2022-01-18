Перед Нагиевым в красном белье, а в люди — совсем без него: Рудова пришла в ресторан без бюстгальтера

Звезда экрана Наталья Рудова стала героиней новой комедии «Свингеры», где сыграла жену Дмитрия Нагиева. В картине есть даже пикантные кадры, как красотка раздевается перед «супругом», оказываясь в одном нижнем белье красного цвета. После такого мужчина во всеуслышание объявил свою партнершу лучшей грудью российского кино.

А вот в жизни красавица Наталья предпочитает игнорировать белье. В ресторан она отправилась без бюстгальтера, и это оказалось видно всем вокруг невооруженным взглядом.

Наталья Рудова расположилась за столиком в белом платье-комбинации из шелка. Откровенное декольте открыло людям свободные от бюстгальтера внушительные прелести красотки.

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