Встретили ежика в Париже: Водянова показала, как общается с сыном-французом от Арно

Наталья Водянова уже давно живет во Франции. Она зачастую приезжает в Россию, чтобы навестить родных и даже устраивала большое путешествие по родине для своих детей.

У модели есть сыновья Лукас и Виктор, а также дочка Нева от первого мужа британского аристократа Джастина Портман. Но после развода она обрелась счастье с французским миллионером Антуаном Арно. От него звезда подиумов родила сыновей: Максима и Романа.

Обычно Водянова редко делится семейными кадрами. Она предпочитает посещать светские рауты и устраивать посиделки с друзьями. Но 8 февраля модель сначала похвасталась своим нарядом, который дополняла шляпка.

А потом она засняла, как во время прогулки по центру Парижа встретила ежика. Удивился и ее сын Роман. Они стали умиляться маленькому существу. Однако Наталья говорила с наследником на французском языке.

До этого ей довелось увидеть божью коровку, поэтому жена Арно была под впечатлением.

«И в тот же день встретили этого парня в центре Парижа», — сказала она.

Поклонники смогли увидеть, что сын звезды облачен в яркий пуховик. Многие отметили, что дети модели растут не только красивыми, но и умными. Ранее Наталья признавалась, что все ее дети говорят на русском языке, но старший сын Лукас делает это хуже остальных, так как в молодости она не знала, как правильно обучать детей сразу нескольким языкам.

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