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Лукас выше мамы: Водянова в черном платье макси и на шпильках отметилась с сыном на красной дорожке

Модель поделилась кадром с премьеры и поздравила давнего друга.

Лукас выше мамы: Водянова в черном платье макси и на шпильках отметилась с сыном на красной дорожке
Наталья Водянова. Фото: Globallookpress.com

Наталья Водянова является одной из самых известных российских моделей. Она не скрывает, что любит проводить время на родине. Однако Наталья давно живет в Париже, где растит своих детей.

От первого брака с британским аристократом у нее трое наследников: Лукас, Нева и Виктор. Нынешнему мужу-миллиардеру Антуану Арно она подарила двоих сыновей: Максима и Романа.

Обычно Водянова посвящает детям выходные. За последние годы она успела не только сыграть свадьбу и отметиться на показах, но и устроить старшим детям поездку по России в рамках специального проекта.

Каждый день их путешествия был снят а камеру. На этот раз Наталья поделилась снимком, сделанным в день премьеры. Тогда на красной дорожке она позировала в черном платье макси и туфлях на каблуке. Примечательно, что звезда также сделала аккуратную укладку.

С ней был старший сын Лукас. Он предстал в повседневном наряде. С осени прошлого года парень учится в США. Также с моделью был ее друг Михаил Зыгарь, создатель Мобильного Художественного театра и писатель. Звезда поздравила его с днем рождения.

Наталья Водянова, Лукас Портман и Михаил Зыгарь. Фото: instagram.com/natasupernova/

Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что Наталья выглядит очень молодо. Фанатов поразило, что у нее такой высокий сын. «Какая вы милая», «Всегда выглядите элегантно», «Лукас такой высокий», «Какой у вас красивый сын», «С таким ростом и он может ходить по подиуму», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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