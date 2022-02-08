Французский шик: Водянова в шляпке и трикотажной юбке в пол с сыном Арно прогулялась в центре Парижа

Модель поделилась уникальными кадрами. Она встретила в городе не только божью коровку, но и колючего ежика.

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. Именно там в свое время она смогла начать карьеру модели. Примечательно, что теперь ее знают во многих странах. Наталья не только знакома с именитыми модельерами, но и вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно.

Она не скрывает, что любит проводить время с родными. В ее особняке растут сыновья Максим и Роман. А также дети от прошлых отношений — Нева и Виктор. Лишь старший сын Лукас уже уехал учиться в США.

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Примечательно, что Водянова в последнее время часто выходила в свет с мужем. Они посещали показы и светские рауты. А вот 8 февраля модель сначала засняла себя в машине. Она была без макияжа.

При этом жена Арно облачилась в шляпку, свитер и трикотажную юбку в пол с цветочным принтом. Она была удивлена, когда заметила, что по ее одежде бегает маленькая божья коровка.

«Я сажусь в машину и вижу эту маленькую милашку-посетительницу на моей юбке», — отметила звезда.

Вскоре Наталья оказалась в центре Парижа. Она гуляла с одним из сыновей Арно. Мальчик заметил живого ежика, который тоже гулял по тропинке. Модель стала общаться на французском языке с наследником, умиляясь маленькому колючему существу.

«И в тот же день встретили этого парня в центре Парижа», — сказала она.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие остались в восторге от того, как выглядит Водянова. «Какая вы красивая без макияжа», «Ох, шляпка! Во Франции прям модно», «Сколько живности там у вас», «Классная такая», — стали писать пользователи Сети.

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