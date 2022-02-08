«Ну прям лицом в воду»: 38-летняя Бородина в мини-бикини эпично упала в бассейн

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она ведет шоу «Дом-2», которое в свое время и сделало ее знаменитой. За последние десять лет Ксения смогла заработать целое состояние.

Она купила две квартиры в Москве, а сама перебралась жить в просторный загородный дом. После развода с Курбаном Омаровым она также балует себя дорогостоящими нарядами и часто веселится с подругами.

Уже второй раз за месяц Бородина отдыхает на Мальдивах. На этот раз она приехала на курорт без детей. Телеведущая много купается и загорает. На этот раз она решила грациозно продефилировать у бассейна в мини-бикини розового цвета.

Купальник подчеркнул ее точеную фигуру. Однако Ксения не устояла и эпично упала в воду. Этот неловкий момент был заснят на видео. Она выложила его в Сеть.

«Когда хотела пройтись красиво, но что-то пошло не так», — написала звезда.

Поклонники стали бурно обсуждать ролик. Одни восхитились тем, как выглядит Бородина в 38 лет. Другие оценили ее чувство юмора. «Ну просто красотка, как все таки женщины расцветают после развода», «Настроение передается через экран», «Зато красиво ушла под воду», «Ну прям лицом в воду», «А фигура роскошная», «Надо еще уметь падать так красиво», — прокомментировали пост подписчики.

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