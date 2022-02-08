«Размер маловат»: Бородина в модном мини-бикини засветила загорелые формы в бассейне

Телеведущая снова проводит отпуск на Мальдивах. Она поделилась смелыми кадрами.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении. Благодаря проекту «Дом-2» Ксения стала знаменитой. Она не скрывает, что также хорошо зарабатывает.

После развода с Курбаном Омаровым телеведущая стала больше времени уделять развлечениям. Она ездит с подругами в караоке, посещает клубы и рестораны. Звезда также балует себя дорогостоящими обновками.

На этот раз Ксения решила устроить себе второй отпуск за месяц. Она снова улетела на Мальдивы, но уже без детей. Телеведущая отдыхает с подругой.

Примечательно, что она похудела за последние месяцы, так как участвовала в шоу «Ледниковый период». С собой Бородина взяла множество купальников. На этот раз она покрасовалась в модном мини-бикини из сжатой ткани цвета Барби.

Звезда телестройки окунулась в бассейн. Она грациозно позировала, прогнув спинку. При этом Ксения была без макияжа. Смелый кадр восхитил подписчиков. Она не скрыла красоту своих загорелых форм.

«Какая вы красивая! Шикарного загара вам», «Размер маловат», «Топовая фигурка», «Вот как надо выглядеть в 30 лет», «Просто чудо как хороша», «Прелестные формы», «Плоский живот и такое декольте — мечта», «Шикарная мамасита», «Вот это дама с формами», — прокомментировали пост подписчики.

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