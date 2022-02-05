«Итальянки собрались»: Бородина в платье в горох и длинной шубке предстала на вечеринке

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже давно работает на ТВ и ведет шоу «Дом-2». Ксения не скрывает, что хорошо зарабатывает. Примечательно, что раньше она не появлялась на светских раутах.

Но после развода с Курбаном Омаровым телеведущая изменила свою жизнь. Теперь она с радостью проводит время с подругами. Более того, звезда похудела и стала еще чаще баловать себя обновками.

В последнее время Бородина не появлялась на публике, так как проводила время с дочками. Но накануне она решила повеселиться. Для встречи с подругами телеведущая принарядилась.

Она выбрала черное платье в белых горох и алые туфли. Жакет с пуговицами в виде сердечек дополнил ее образ. В ресторан Ксения отправилась в черной длинной шубке с плюшевым мехом. Она сделала аккуратную укладку и яркий макияж.

«Все итальянки готовы, собрались! Италия готова», — объявила звезда.

На вечеринке Бородина ушла в отрыв. Она много танцевала и веселилась. Среди гостей была Наталья Варвина. Бывшая участница телестройки тоже танцевала и пела в караоке.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну просто красотка», «Какой крутой стиль», «Итальянки классные», «Мне так нравится ваш образ», «Впечатлили», «Просто шик», «Ого, какие чики», — стали писать пользователи Сети.

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