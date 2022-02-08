Постройневшая Нетребко в принтованных брюках и блузке песочного цвета устроила свидание с мужем

Анна Нетребко является известной певицей. Примечательно, что она так много гастролирует, что порой не бывает дома месяцами. Анна живет в Вене, но также у нее есть квартира в Нью-Йорке.

Однако в этом году артистка успела посетить несколько стран. Она провела каникулы в России, а потом отдохнула в Альпах. А не так давно звезда приехала в Барселону, где демонстрировала яркие образы.

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Нетребко славится своим чувством стиля. Она не боится экспериментировать и любит добавлять к нарядам аксессуары. На этот раз певица не только погуляла с сыном Тьяго, но и устроила свидание с мужем Юсифом Эйвазовым.

Она предстала в принтованных брюках-бананах и песочной блузке с декольте. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру. Супруги провели время в ресторане. Юсиф обнял свою возлюбленную.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие отметили, что она преобразилась за минувший месяц. «Во всех вы душенька нарядах хороши!», «Как вы постройнели», «Прекрасная пара», «Аннушка, у вас такие стройные ноги», «Какие роскошные брюки», «Королева цвета! Каждый раз любуюсь», «Вы стали такой же стройной, как Юся», «Ну что за чудесные люди», — прокомментировали пост подписчики.

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