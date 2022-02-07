Тьяго уже выше мамы: Нетребко в пудровой дубленке с пайетками обнялась с сыном на прогулке

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она привыкла к постоянным гастролям. В этом году артистка уже успела побывать в России, а потом отдохнула в Австрийских Альпах. А вот теперь она находится в Барселоне.

Там на днях выступил ее муж Юсиф Эйвазов. Певица принарядилась для посещения театра. Но и свои повседневные образы звезда любит продумывать до мелочей.

Этой зимой Анна носит меховые жилетки и цветные пальто. А на этот раз она поделилась трогательными кадрами с прогулки. Артистка облачилась в трикотажные брюки и пудровую дубленку с вышивкой и пайетками.

Кроссовки и вязаная шапка бледно-голубого цвета завершили ее лук. А вот ее сын Тьяго решил облачиться в брендовые брюки и черный пуховик. Он обнял свою маму. Оперная дива поцеловала его в ответ.

Поклонники были очарованы тем, какие у звезды теплые отношения с наследником. Также многие поразились тем, как вырос 13-летний Тьяго.

«Какие вы милые», «Классный образ», «Просто чудо», «Какой большой сын», «Такой богатырь вырос», «Вы на маму не похожи, прям сестра», «Аннушка, вы стиляга и сын тоже», «Классные такие, просто слов нет», «Такие светлые! Чудесная семья», «Сколько в вас света и доброты! Сын растет красавцем», — стали писать пользователи Сети.

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