Уже четвертый отпуск: Клава Кока в джинсах клеш и пудровом тренче вышла на променад в Дании

Клава Кока давно стала популярной певицей. Она в свое время участвовала в кастинге-шоу «Молодая кровь» и даже подписала контракт с лейблом Black Star. Юная исполнительница вскоре стала популярным музыкальным блогером.

Теперь она поет дуэтом с Александром Реввой, дружит с Егором Кридом и зарабатывает большие деньги. Только в январе звезды успела отдохнуть в Куршевеле, Дубае и на Мальдивах с мамой.

А 7 февраля Кока прилетела в страну, флаг которой красный с белым крестом. Она сначала покрасовалась на балконе с красочным видом, а потом отправилась гулять.

Именно по влагу, который висел на одном из зданий, поклонники поняли, что она в Дании. Артистка облачилась в джинсы клеш и пудровый тренч с принтом. Клава прогулялась по улочкам города, которые до сих пор украшены.

«Сменила обстановку в этом году уже раз 10. Как вам вид?» — написала звезда.

Поклонники удивились тому, что певица снова отправилась отдыхать. Но многие восхитились ее образом. «Такая ты милая», «Классный плащик», «По флагу уже понятно, где ты», «Русалку не встретила?», «Выглядишь стильно», «Отличный образ», «Блондинка на миллион», «Правильно, наслаждайся путешествием», «Ты выглядишь так круто», — стали писать пользователи Сети.

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