«Эти ножки!»: Клава Кока в белоснежном мини-бикини с рюшами блеснула фигурой на Мальдивах

Клава Кока уже давно выступает на сцене. Она не скрывает, что слава пришла к ней неожиданно. Теперь певица только в Instagram имеет больше 7 миллионов поклонников.

Примечательно, что она также снимает ролики для «ТикТока» и дружит с популярными коллегами и блогерами. Артистка не боится менять имидж и часто облачается в женственные наряды. В свои 25 лет она мечтает о любви.

Однако пока сердце Клавы свободно. Она с семьей отдыхает на Мальдивах. Певица то и дело щеголяет в купальниках, не стесняясь своей фигуры. А теперь она устроила фотосессию в белоснежном мини-бикини с рюшами.

Артистка позировала на фоне лазурной воды. Кока продемонстрировала загорелые формы и пресс. Она накинула на плечи футболку, но не стала прикрывать свои прелести.

«Все фото очень разные по настроению, а какое ближе всего вам?» — написала звезда.

Поклонники и друзья восхитились тем, как выглядит Клава. Даже другие звезды отреагировали на снимки. «Эти ножки!» — отметила Виктория Боня. «Невероятная! Ну тут невозможно выбрать», «Принцесса, как классно видеть тебя счастливой!», «Какая ты прекрасная», «Как мать драконов», «Ну очень стройная», «Роскошный загар», «Как тебе идет этот купальник», — прокомментировали пост подписчики.

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