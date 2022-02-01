«Ну само совершенство»: Клава Кока в «огненном» платье-бюстье прокатилась на кабриолете

Клава Кока является известной певицей. Она стала популярной, когда приняла участи кастинге-шоу «Молодая кровь». Позже юная исполнительница выпустила такие хиты, как «Краш», «Точка».

Примечательно, что она даже пела с Ольгой Бузовой и была ведущей шоу «Орел и решка». Поклонники также любят артистку за то, что она экспериментирует с имиджем и подчеркивает женственные формы.

Недавно Клавдия отдохнула на Мальдивах с мамой. Она часто дефилировала в мини-бикини. Певица плавала, загорала и наслаждалась красочными видами. А теперь она поделилась новым видео.

Блондинка предстала в крохотном платье-бюстье огненного цвета и ботинках. Она позировала на кузове алого кабриолета. Кока принимала солнечные ванны и каталась а машине одновременно.

«Я тебя заманила, но сама же попалась», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Мама, это мой кумир!», «Заинтриговала», «Какие ножки», «Самая красивая», «Добавила шика», «Как-то необычно», «Клава, какой наряд», «Образ прям бомбический», «Ножки сразили всех», «Ну само совершенство», «Надеюсь, там вокруг никого нет», — прокомментировали пост подписчики.

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