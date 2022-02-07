«Само совершенство»: Брежнева в бархатном мини-платье с разрезом похвасталась изящными формами

Певица устроила танцы на камеру в вечернем образе. Она лишь недавно отпраздновала 40-летие.

Вера Брежнева является известной певицей. Она выпустила множество хитов. После ухода из группы «ВИА-Гра» у нее появилась своя армия поклонников. Артистка не скрывает, что любит проводить время не только на сцене, но и дома.

Обычной выходные она посвящает отдыху, просмотру сериалов и прогулкам с собакой. Иногда вместе с мужем Константином Меладзе они ходят в кинотеатр.

Недавно Вера отпраздновала 40-летие. Она легко отнеслась к новой цифре. Певица следит за фигурой и не стесняется позировать в купальнике. Примечательно, что 7 февраля она вернулась к работе и сняла видео.

Артистка облачилась в бархатное мини-платье с разрезом на талии. Лук дополнили модные босоножки на каблуке. Брежнева стала грациозно танцевать, приседать и показывать всю красоту точеной фигуры.

«Врываюсь в рабочую неделю», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Меладзе. Многие осыпали ее комплиментами. Певица в свои 40 лет показала, как можно женственно двигаться. «Красотка, без слов», «Огонь-огнище, Вера», «Удивительно, что в 40 можно выглядеть лучше, чем в 20!», «Фигура у вас — идеал», «Костя счастливчик!», «Ох, какой рельеф, «Засветила прелести», «Само совершенство», — прокомментировали пост подписчики.

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