«Гордимся нашей девочкой»: Брежнева отреагировала на успех дочки Меладзе в украинском шоу «Голос»

Певица до недавнего времени не говорила о детях мужа от прошлых отношений.

Вера Брежнева является известной исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время с родными в Киеве. Также у артистки есть дочки от прошлых отношений.

Старшая Соня давно учится в США. Она не стала пропускать учебы, поэтому не появилась на вечеринке своей мамы, которая недавно отпраздновала 40-летие. А вот 12-летняя Сара учится в Киеве, поэтому маму видит часто. Брежнева счастлива в браке с Константином Меладзе и мечтает подарить ему наследников.

Но у композитора тоже есть дети. Он раньше был женат на Яне Сумм, которая родила троих детей: дочек Алису и Лию, а также сына Валерия.

Старшая наследница не так давно приняла участие в украинской версии шоу «Голос». Она смогла впечатлить судей и пройти слепые прослушивания. Примечательно, что члены жюри не знали, кто ее папа. А вот она отметила, что Константин ей не помогал, но давно видел ее тягу к музыке.К ней повернулись все судьи.

Отреагировала на успех Лии и Брежнева. Она обычно не говорит о членах семьи, но этот раз дала понять, что тепло относится к наследникам мужа.

«Гордимся нашей девочкой», — заявила звезда.

Певица также показала отрывок с выступлением дочки Меладзе. Поклонники одарили юную артистку комплиментами. «Какая милая», «Вот это золотце», «Очень понравилась», «Хорошо спела. Есть природные данные и плюс занятия. Молодец. Девочка похожа на маму, а масть папина», «Такая скромная», — стали писать пользователи Сети.

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