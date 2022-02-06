«Похмелялись борщом»: Брежнева в вечернем платье покрасовалась с Меладзе в лифте после пати

Певица проводит время в Киеве, где отпраздновала свой юбилей.

Вера Брежнева является известной певицей. Поклонники стали следить за ее творчество, еще когда она выступала в группе «ВИА-Гра». Артистка стала женой Константина Меладзе.

Их считают одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако Вера редко выходит в свет с мужем. Она предпочитает оберегать семью от лишнего внимания. Однако на днях состоялся день рождения звезды. Она отметила его с родными.

3 февраля Брежнева получила подарки и цветы от мужа. А на борту самолета она встретила сестру Викторию. Праздник в честь 40-летия певица устроила в родном Киеве. Там она организовала вечеринку в голливудском стиле.

Не обошлось без танцев и слез. Артистка растрогалась, когда Меладзе спел для нее песню. Друзья весь вечер осыпали ее комплиментами и теплыми словами. Вера была в белоснежном платье в пол с длинными рукавами.

После праздника именинница отправилась домой. Она была навеселе. Ее сопровождал муж. Супруги запечатлелись в лифте и выглядели очень элегантно. Позже артистка призналась, что на следующий день повела друзей в ресторан. Там они восстанавливали силы.

«Похмелялись борщом», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Вера. Пара получила много комплиментов. «Так трогательно и мило», «Словно из кино», «Идеальные», «Какая вы роскошная», «Вера, как мило все это», «Тоже люди, почему бы и нет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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