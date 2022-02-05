Вот она — любовь: Константин Меладзе спел на роскошной вечеринке Веры Брежневой

Вера Брежнева является одной из самых популярных певиц в России. Она давно покинула группу «ВИА-Гра», но остается для многих поклонников одной из самых красивых артисток.

Блондинка всегда выступает на сцене в роскошных нарядах. Она любит удивлять публику. А в обычной жизни ее можно увидеть даже в джинсах. На днях звезда отпраздновала свой день рождения. Сначала она провела время с родными.

А накануне Вера устроила грандиозную вечеринку. Она собрала родных и друзей, чтобы отметить 40-летие. Певица решила своих близких награждать Оскарами. В особенный день она блистала в белоснежном платье в пол.

Рядом с ней был Константин Меладзе. Муж сделал для нее сюрприз. Он сел за рояль и спел знаменитую песню, которую обычно исполняет его брат Валерий «Салют, Вера!».

Позже влюбленные танцевали медленный танец и даже поцеловались на публике, что случается редко. Вера едва сдержала слезы, когда пел ее муж.

Поклонники восхитились не только праздником, но и парой. «Какой у вас чудесный муж», «Вы такая красивая», «Вот это праздник», «Ну все очень роскошно», «Константин такой крутой! Это так трогательно», «Умилительное видео», «Ну что за прелесть», «Нет слов», — стали писать пользователи Сети.

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