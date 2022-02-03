«Счастливая 40-летка»: Брежнева показала, какой сюрприз ей устроили Меладзе и сестра в юбилей

Вера Брежнева уже давно строит сольную карьеру. Она смогла добиться многого. Блондинка выпускает свою косметику, регулярно дает концерты и участвует в фотосессиях. При этом она часто ездит к родным в Киев и воспитывает дочку Сару.

А ее старшая наследница Соня давно живет в США, но они любят вместе ездить в отпуск. Несмотря на свою занятость, звезда продолжает быть одной из самых привлекательных певиц в в России.

3 февраля Вера отпраздновала свой день рождения. Сначала она поделилась кадрами, на которых позировала в гламурном наряде и боа. Певица находилась в роскошных апартаментах.

А позже она поведала, как прошел праздничный день. С утра Константин Меладзе ее поздравил. Весь дом был уставлен букетами. Артистка запечатлела композитора, который радовал ее в этот особенный день.

«А дома цветник с моим главным садовником. Ваз не хватило сегодня. Это лишь важная часть. Но главное, что все букеты весенние. Как состояние моей души», — поделилась именинница.

А вот одна из сестер устроила ей сюрприз. Когда звезда оказалась в самолете, то там ее ждала сестра. Певица предстала в леопардовом пуховике-дутике с чемоданами. Она получила цветы и сладости.

«Сажусь в самолет ночью, смотрю, сидит какая-то девушка и снимает меня на телефон. Я сначала возмущена. И вот она убирает телефон от лица.. А это моя сестричка! Нужно ли рассказывать, что слез уже было не сдержать», — поделилась артистка. «Вообще очень символично для меня встретить свой день рождения в полете. Крылья, свобода, радость», — добавила она.

Потом Вера в апельсиновом свитере сидела и ела пирожные. Она решила позже рассказать, куда в итоге прилетела. Но у нее уже было много положительных эмоций.

«Счастливая 40-летка», — заявила артистка.

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