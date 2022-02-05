«Неужели я осмелюсь такое надеть?»: 72-летняя Пугачева примерила короткую шубку и платье макси

Примадонна провела день в Москве, устроив шопинг. Она нашла, в чем упрекнуть дизайнера.

Алла Пугачева славится не только своими хитами, но и чувством стиля. В свое время она часто носила балахоны, предпочитая подчеркивать ноги. Теперь Примадонна носит более современные образы.

Зачастую она позволяет себе мини-юбки и лосины. Не удивительно, что ее восьмилетняя дочка Лиза тоже любит наряжаться и не раз копировала образы мамы. В последнее время звезда стала чаще пополнять гардероб.

5 февраля Алла Борисовна отправилась на шопинг. Дома она обняла двойняшек, которые ее провожали. Потом малыши отправились кататься на санках. А вот певица отметилась в бутике Игоря Гуляева.

Этот дизайнер дружит с ней много лет. Он решил облачить артистку в зеленый полушубок из плюшевого меха и мохнатую шапку морковного цвета с бантиком сзади. Очки на цепочке завершали лук.

«Сейчас начнут говорить!» — отметил дизайнер. «Что будут говорить? А что он с ней творит?» — предположила звезда. «А мы хулиганим! Потому что нам нравится!» — заявил Гуляев. «По-моему, прелестно!» — добавила артистка. «А какая у вас цепь красивая, Алла Борисовна!» — похвалил ее эксперт. «И без очков симпатичней», — резюмировала Пугачева. «Да вообще красотка!» — восхитился Игорь. «Неужели я осмелюсь такое надеть? Так я осмелюсь, а вот то что сзади — это не мое!» — сказала певица. «Это у вас уже было», — догадался дизайнер. «Уберешь бантик и будет хорошо» — посоветовала ему звезда.

Позже работники магазина уговорили ее сделать фото. От шапки Алла Борисовна отказалась, а вот шубка идеально дополнила ее длинное платье оверсайз и массивные ботинки. Поклонники и друзья осыпали ее комплиментами. В 72 года звезда может похвастаться моложавым видом.

«Супер!» — отметила Елена Малышева. «Ой, как классно!» — заявила сестра Анны Нетребко Наталья. «Очень круто. Прямо очень», «Ей все идет», «Вот это зимний образ», «Алла умеет хорошо выглядеть», «Крутая шубка», «Ну как тут не любоваться», «Когда человеку все идет — она Примадонна», «Ну слово 20 лет! Ох», «Восторг от ярких цветов», — прокомментировали лук подписчики.

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