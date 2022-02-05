Дети окружили: 72-летняя Пугачева в трикотажном платье макси и трендовых ботинках щегольнула в замке

Примадонна запечатлелась с двойняшками. Она принарядилась для прогулки.

Алла Пугачева является известной певицей. Однако она теперь предпочитает наслаждаться пенсией и почти все время проводит с семьей. Артистка счастлива в браке с Максимом Галкиным.

Она занимается воспитанием двойняшек Лизы и Гарри. Дети ходят уже во второй класс. Вечерами Примадонна с ними играет или гуляет. Также у них проходят семейные ужины. Звезда зачастую балует себя простыми, но вкусными блюдами.

А вот 5 февраля Алла Борисовна собралась выйти в свет. Максим подловил ее в холле замка. Она предстала в черном трикотажном костюме макси. Наряд оверсайз скрыл все ее изъяны фигуры.

Лук дополнили ботинки на тракторной подошве, которые в тренде в этом сезона. Она также вязала с собой двойную сумку на ремешке и надела крупную золотую цепочку. Пугачева выпрямила волосы и сделала яркий макияж.

Лиза и Гарри обняли свою маму. Они буквально не давали ей проходу. Сын держал в руках длинную палку. Галкин решил, что наследник хочет порыбачить.

«Гарик собрался на рыбалку» — написал он.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит 72-летняя артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Какое прекрасное фото! Детки — прелесть и мамочка», «Все как положено: мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые!», «Какие уже большие стали! Алла просто огонь», «Алла Борисовна просто красавица! Как же я люблю вашу семью», — прокомментировали пост подписчики.

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