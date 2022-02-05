«Чей-то ребенок остался без купальника»: Бузова в бикини цвета «Тиффани» блеснула формами

Телеведущая понежилась на солнце в Африке. Она провела время с Михаилом Галустяном у бассейна.

Ольга Бузова уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. При этом бывшая звезда «Дома-2» продолжает выступать и сниматься в новых проектах. Она мечтает покорить мир кино.

А пока артистка то и дело появляется на красных дорожках в роскошных платьях, а также проводит время с друзьями. Отпраздновав 36-летие в Сочи, она улетела в Африку, где не только отдыхает.

Бузова снимается в новом сезоне шоу «Звезды в Африке». Она то и дело щеголяет в мини-шортах. Телеведущая также балует себя разными вкусностями. На этот раз после съемки она решила провести время у бассейна.

Блондинка покрасовалась в мини-бикини цвета «Тиффани». Она сначала загорала, а потом вскочила и побежала к шезлонгу. Ольга блеснула формами перед Михаилом Галустяном.

Соведущий звезды смутился. Он стыл улыбаться, но не реагировал на вопросы артистки. Бузова продолжила отдыхать и позировать у бассейна, не скрывая свои формы.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни ее раскритиковали, а другие восхитились ее фигурой. «Красотка- куколка», «Поправилась удачно», «Мишка бедный, не знает, куда глаза девать», «Стыда совсем нет», «Безумно красивая», «Чей-то ребенок остался без купальника», «Роскошный цвет бикини», «Опять поза такая, что лучше бы прикрылась», — прокомментировали пост подписчики.

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